Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под завалов разрушенной многоэтажки в Набережных Челнах

Взрыв газа обрушил перекрытия между 4 и 5 этажами. Разрушены восемь квартир, сообщает агентство Татарстана по делам печати и массовых коммуникаций. Данных о погибших пока нет.

Основной версией пока называют утечку газа из неисправного шланга в одной из квартир.