Взрыв газа обрушил перекрытия между 4 и 5 этажами. Разрушены восемь квартир, сообщает агентство Татарстана по делам печати и массовых коммуникаций. Данных о погибших пока нет.
Основной версией пока называют утечку газа из неисправного шланга в одной из квартир.
Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под завалов разрушенной многоэтажки в Набережных Челнах
Взрыв газа обрушил перекрытия между 4 и 5 этажами. Разрушены восемь квартир, сообщает агентство Татарстана по делам печати и массовых коммуникаций. Данных о погибших пока нет.