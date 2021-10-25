Родственники актрисы Светланы Светличной заявили о её пропаже

По их словам, она не выходила на связь около 5 дней.

В полицию с заявлением о пропаже, по сообщениям ТАСС, обратились сын и родственница заслуженной артистки. Однако менеджер Светличной говорит, что не получал никаких тревожных сообщений о её исчезновении. Об этом он рассказал изданию РБК. Личный агент уверяет, если актриса не появляется в передачах, это не значит, что она пропала. Её молчание он объяснил возрастом и замкнутостью. Координатор поисково-спасательного проекта «Лиза Алерт» Олег Леонов в комментарии «Эху» сказал, если пожилой человек не выходит на связь, его надо сразу начинать искать.

По данным газеты «Московский комсомолец», Светличная может страдать деменцией. В издании отмечают, что недавно она перенесла травму головы – на нее упал софит во время съемок, после чего у артистки стали появляться провалы в памяти. Незадолго до своего исчезновения Светлана Светличная, по сведениям газеты, появлялась на киностудии Горького, где ей пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Однако после осмотра медиками, как пишет «Московский комсомолец», артистку видели коллеги, и настроение у нее было приподнятое.

Светлане Светличной 81 год. Она снялась во многих советских фильмах, в том числе в картинах «Бриллиантовая рука» и «Семнадцать мгновений весны».