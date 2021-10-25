Жительницу Тюмени, оклеветавшую своего мужа, впервые в истории обязали выложить опровержение в сторис Инстаграма

Елизавета и Александр развелись после 8 лет брака. Через несколько месяцев бывшая супруга решила ославить мужа. Она разместила в своей социальной сети пост, в котором утверждала, что все это время он сидел на ее шее, вынуждая ее оплачивать ипотеку, услуги нянь и платный детсад и отпуска. Вместо благодарности, по ее словам, он теперь желает выселить ее с подрастающим поколением в однушку, поскольку ему не на что жить. Закончила она свой монолог фразой «Сашка, привет, ты красавчик!» и послала ему воздушный поцелуй. Александр решил этого так не оставлять. Районный суд его жалобу отклонил, а вот апелляция в вышестоящую инстанцию была удовлетворена.

Супруг приложил чеки и выписки, которые доказывали, что все сказанное женой – клевета. Он требовал опровержения непосредственно в сторис инстаграма. По решению суда оно должно оставаться в сети в течении суток.

Помимо опровержения женщина должна выплатить бывшему мужу пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.