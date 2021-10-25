Госсовет Татарстана выступил против законопроекта о переименовании должности президента республики

Госсовет Татарстана выступил против разработанного единороссами законопроекта о переименовании должности президента республики. Глава Комитета по госстроительству регионального парламента Альберт Хабибуллин сказал, что отдельные положения документа противоречат Конституции России.

Отметим, что Татарстан единственный регион, где руководителя называют президентом. В остальных республиках используется наименование «глава».

Политолог Николай Петров назвал решение Госсовета Татарстана публичным вызовом центру.

Николай Петров подчеркнул, что Татарстан держится за последний элемент своего статуса, утратив на деле практически все свои полномочия.

