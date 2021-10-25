Четверть россиян, которые слышали о сериале «Игра в кальмара» поддерживают предложение запретить его показ

Четверть россиян, которые слышали о южнокорейском сериале «Игра в кальмара» поддерживают предложение запретить его показ в России, — показал опрос ВЦИОМа.

Советник генерального директора центра Елена Михайлова отметила, что старшее поколение чаще выступает за запрет картины из-за сцен жестокости. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, среди тех, кто в общих чертах знает о сериале «Игра в кальмара», 40% считают, возможным, что сцены насилия в сериале могут провоцировать жестокость в реальной жизни.

«Молодежь считает, что это маловероятно — 18-34 года — 74%. говорят, что вряд ли это возможно. Среди более старших возрастных групп чаще высказываются критически, и говорят, что это вполне. А некоторые высказываются о том, чтобы запретить сериал — отношение к этом также неоднозначно: молодежь в возрасте 18-24 года чаще не поддерживают это предложение, 53% считают, что ничего запрещать не надо, а сторонников такой позиции только 11%. А в более старших возрастах чаще высказываются позицию, что запрещать надо — среди людей 60+ — 46% высказываются за его запрет», — сказала она.

Е.Михайлова добавила, что популярность сериала отражает такие тенденции, как дистанция между бедными и богатыми, необходимость выплачивать долги, нестабильное состояние, и это находит отклик во многих странах мира, в том числе и в России.

«Наиболее активный интерес он вызвал у возрастной группы 25-34 года, где 59% уже посмотрели хотя бы одну серию. Основные смыслы, которые считываются — это воспринимается как фильм про выживание, о риске, про сложное финансовое положение, и как смертельная игра ради денег.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» впервые транслировался на «Нетфликсе» 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам.