Резко обострилась ситуация в Судане

Не менее 12 человек получили ранения в столице после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. Протестующие пытались приблизиться к штаб-квартире армии в Хартуме

Тысячи местных жителей вышли на улицы города в знак протеста против попытки военных полностью захватить власть в стране.

Минувшей ночью военные задержали гражданского премьер-министра Судана и нескольких членов правительства. Генерал Абдель Фаттахаль Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение.

Лидеры ряда стран, а также крупнейшие международные организации осудили военный переворот в Судане.

Российские дипломаты в Судане сообщают, что в Хартуме продолжаются беспорядки, однако российскому посольству ничто не угрожает.

