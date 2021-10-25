Севастополь на фоне растущей заболеваемости по ковиду собирается устанавливать блокпосты на въезды в город

По мнению губернатора, эта мера защитит регион от непривитых туристов. Жители самого Севастополя к этому решению отнеслись неоднозначно.

QR-коды уже вовсю используется внутри Севастополя. Как и во многих других регионах только с их помощью вакцинированные, переболевшие коронавирусом или сдавшие свежий ПЦР-тест могут попасть в кафе, спортзалы и объекты культуры. Теперь же пропускную систему вводят на внешнем контуре, то есть по сути ограничивают въезд. Чиновники подчеркивают: мера не коснется местных жителей, ограничения затронут лишь приезжих.

Чтобы попасть в Севастополь с 30 октября по 7 ноября всем гостям региона нужно будет предъявить справку или QR-код о вакцинации, недавней болезни или результаты теста.

По словам губернатора Михаила Развожаева, туристов, которые не будут соответствовать новым условиям, «будут разворачивать обратно». Наплыв инфицированных Севастополю не нужен, добавил глава региона.

Анонсированные ограничения уже бурно обсуждаются жителями Севастополя в социальных сетях. Горожане не понимают, на каком основании вводятся столь жесткие меры, беспокоятся, что даже прописанные в Севастополе, но непривитые не смогут вернуться домой после выезда за пределы города.

Среди комментариев звучат опасения, что в Севастополе могут начаться перебои с продовольствием из-за того, что в город перестанут пускать непривитых водителей большегрузов.

В ближайшие дни власти Севастополя уточнят механизмы проверки соответствующих документов, а также места размещения блокпостов.

Блокпосты на въезде Севастополя необходимы, так как медицина на Крымском полуострове уже не справляется с ростом больных коронавирусом. Блогер Александр Горный рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что на выходные в Крым летит много туристов с симптомами ОРВИ, не понимая всей опасности.

«Введение блокпостов в Севастополе — это очень правильное решение губернатора Развожаева. Он боится того, что медицина в Севастополе просто не справится с тем потоков ковидных больных, которые уже есть сейчас. По Крыму и Севастополю ежедневно заболевают тысячи человек в сутки, что показывает статистика», — сказал он.

А.Горный напомнил, что Севастополь и Крым несмотря на то, что находятся на одном Крымском полуострове, однако являются двумя различными субъектами РФ, и решения здесь принимаются разные.

«Я думаю, что сейчас многие туристы на вынужденных каникулах рванули именно в Крым, это довольно серьезная угроза не только для жителей полуострова, сколько угроза местному здравоохранению. Сейчас попасть заболевшему ковидом довольно проблематично, медики просто не берут пациентов. Поэтому я уверен, что такие жесткие меры важно было бы ввести не только в Севастополе, а на прилете в аэропорт Крыма, и на въезде на полуостров со стороны Краснодарского края на мосту», — подчеркнул он.

А глава полуострова Сергей Аксенов, добавил Александр Горный, в последнюю неделю полностью исчез из медийного пространства, оставив жителей Крыма на растерзание слухам и догадкам.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сказал, что блокпостов, открытых на границах города Севастополя, можно избежать, если отправиться в Крым в составе организованного тура. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на въезде в Севастополь в период нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября будут установлены блокпосты, которые будут проверять у въезжающих наличие сертификата о вакцинации или документов, подтверждающих, что человек не заражен COVID-19.

«С учетом организованных туристов, то это нововведение никак не отразится на них, так как все туристы, которые заселяются в отели не только Севастополя, а других городов Крыма, предъявляют сертификат о вакцинации, и более того — предъявляют ПЦР-тесты за 72 часа», — сказал вице-президент Ростуризма Д.Горин.

По его словам, данные ограничение могут сильно повлиять на частные самостоятельные поездки людей, кто предпочитает заселяться в частном секторе.

«Частный сектор был всегда вне зоны контроля. В этой ситуации можно предположить, что будет и корректировка планов — это либо изменение сроков поездки, либо аннуляция поездки, либо перенос на другое направление», — отметил он.

Д.Горин напомнил, что уже около сорока регионов России приняли ограничительные меры в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией на период предстоящих школьных осенних каникул и выходных дней.

«Еще до локдауна период школьных осенних каникул пользовался огромной популярностью. Но как таковых новых продаж не так много, тем более туристы смотрят на правила того или иного региона. Мы отмечаем большую активность зарубежных путешествий, так как во многих странах мира нас принимают либо с российской вакциной «Спутник», либо с ПЦР-тестом. Здесь нужно учитывать правила каждого региона в РФ», — заключил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова на днях просила россиян из-за сложной ситуации оставаться дома в нерабочие дни.

Молекулярный Биолог Константин Северинов считает, что установка блокпостов в Севастополе и въезд по QR-кодам поможет замедлить распространение коронавируса. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Это, конечно же, будет эффективно. Как было написано у Камю: любые меры, связанные с ограничениями передвижения людей, социальных контактов и т.д., — будет способствовать увеличению эффективности принимаемых мер», — сказал К.Северинов.