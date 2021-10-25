В России впервые с 2010 года увеличилось число силовиков, осужденных за пытки

Об этом со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде сообщил правозащитник Павел Чиков. Так, в первом полугодии прошлого года по этому обвинению было осуждено 250 сотрудников силовых ведомств, а в этом полугодии почти 300.

В начале месяца общественный проект Gulagu.net начал публиковать видео с пытками и изнасилованиями заключенных из архива ФСИН. Эти данные правозащитникам предоставил бывший осужденный, программист Сергей Савельев. В России его объявили в розыск. Савельев запросил политического убежища во Франции.