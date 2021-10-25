В Турции семерых россиян арестовали по делу о поджоге леса

Как рассказали агентству ТАСС в генеральном консульстве, группу задержали позавчера, после чего их допросили с переводчиком в качестве свидетелей и подозреваемых. Сами россияне успели написать о своем задержании в соцсетях, они утверждают, что не разжигали огонь, а увидели его в путешествии по туристическому маршруту, попытались затушить, а потом вызвали экстренные службы. Позже их остановили местные жители, которые позвали жандармов.

Задержанные утверждают, что предоставленные им бесплатные адвокаты не говорят даже на английском, а консульство отказывается помогать.

