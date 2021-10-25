Компания Microsoft сообщила о более чем 20 тысячах хакерских из атак из России

За этим стоит группа под названием Nobelium, которую ранее уже обвиняли в нападениях на компании, работающие в цифровой и финансовой сферах, об этом говорится в пресс-релизе IT-корпорации. В Microsoft утверждают, что успехом увенчались лишь единичные попытки злоумышленников.

Nobelium ранее называли ответственной за масштабную хакерскую атаку на правительственные сети США. Это было сделано с помощью взлома программного обеспечения компании Solar Winds – подрядчика Microsoft.

