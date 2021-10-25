Выброс газа в Нижегородской области, произошедший в начале октября, был настолько мощным, что его увидели из космоса

Шлейф отчетливо выделяется на снимке в виде зеленого ореола. По данным компании Кэрриос, на которые ссылается Блумберг, утечка случилась около насосной станции в нижегородской области. В Газпроме, который является оператором сети подтвердили, что 5 октября при ремонтных работах действительно был сделан контролируемый сброс.

Большую часть топлива закачали в исправную часть трубы, тогда как меньшую невозможно было хранить и она попала в атмосферу, причем в Газпроме уверяют, что операция производилась в соответствии с международными нормами. Между тем в компании Кэрриос утверждают, что мощность выброса составила более 150 тонн в час. По уровню воздействия она соответствует эффекту, который оказывают на климат 8 тысяч автомобилей в течении года.

Выброс пятого октября был пятым в российском нефтегазовом секторы в этом году.