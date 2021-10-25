В Москве и Подмосковье выявили новый штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала сказала, что речь идет о мутации, о которой ранее рассказали в Великобритании. Это разновидность дельта-штамма. В столичном регионе зафиксированы три случая заражения.

На прошлой неделе в ведомстве говорили, что новый вариант является более заразным и может вытеснить исходную версию, но российские вакцины должны быть эффективны и против этой разновидности коронавируса.



На фоне всплеска заболеваемости в России с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочие дни. В Москве они начнутся на два дня раньше. Кроме того, в этот период в столице ограничена работа заведений общепита, непродовольственных магазинов, отменены культурные, спортивные, развлекательные мероприятия. Театры и музеи будут проверять у посетителей QR-коды.

Независимый демограф Алексей Ракша считает, что нужно 2-3 недели жесткого локдауна в Москве. По его мнению, только так можно сбить волну заражений, а также необходимо мотивировать людей прививаться.

Серьезного спада пандемии коронавируса в России еще не было, заключил Алексей Ракша