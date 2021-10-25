Туроператоры зафиксировали рекордный спрос на отдых в Египте на начало ноября

По данным Ассоциации туроператоров России, туристы выкупили почти все места в дорогих отелях на период ноябрьских праздников.

На сайте АТОР отмечается, что спрос подстегнуло объявление нерабочих дней в России – ранее президент поддержал предложение правительства ввести с 30 октября по 7 ноября из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. После этого в Москве. Подмосковье и Санкт-Петербурге объявили о введении так называемого локдауна.