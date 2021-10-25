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16:32, 25 октября 2021

Крымские морги не справляются с нагрузкой из-за эпидемии коронавируса

Местные власти вынуждены закупать модульные холодильники для хранения трупов, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на региональный Минздрав.
Издание отмечает, что в октябре на полуострове более 20 раз подряд обновлялся суточный максимум зараженных коронавирусом. С начала пандемии, по официальным данным, инфицированы более 90 тысяч человек, почти три тысячи умерли.



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