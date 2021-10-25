Парламент Татарстана отказался поддержать законопроект о переименовании должности президента республики

В Государственном совете считают, что документ противоречит основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства. Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Татарстан остается единственным российским регионом, руководитель которого именуется президентом. Законопроект, предусматривающий унификацию названий высших должностных лиц субъектов федерации, ранее внесли глава думского Комитета по госстроительству и законодательств Павел Крашенинников и глава аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Этот же документ предлагает снять ограничения на количество сроков на посту главы региона.

