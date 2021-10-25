Комик Идрак Мирзализаде обжаловал запрет на въезд в Россию

Суд в Москве ранее частично удовлетворил его иск и обязал МВД изменить срок нежелательности его пребывания в стране — с пожизненного на «разумный». Об этом сообщает агентство ТАСС. Теперь же адвокаты просят полностью отменить распоряжение ведомства.

МВД объявило о нежелательности пребывания Мирзализаде в России в конце августа, после того, как он во время выступления, высмеивая ксенофобию, пошутил о русских.