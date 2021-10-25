Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего зам.министра просвещения Марину Ракову

Она обвиняется в крупном мошенничестве. Как сообщает агентство Интерфакс, сегодня апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты, просившую назначить более мягкую меру пресечения.

Дело возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования. По версии следствия, Марина Ракова и другие фигуранты похитили деньги, выделенные в рамках государственных контрактов.

Один из фигурантов, ректор Шанинки Сергей Зуев. Главу Московской высшей школы социальных и экономических наук задержали на позапрошлой неделе. Ему вменили хищение 21 миллиона рублей.