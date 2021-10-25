«Коммерсантъ»: Производители круп предупредили о росте цен на гречку и овсянку до 20%

Произойти это может уже с начала ноября. Причиной стало увеличение стоимости зерновых.

Правительство наладило мониторинг цен, — напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что на цены влияет инфляция и это объективный фактор.

Инфляция продолжается и это потенциально опасная ситуация, — считает в свою очередь председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Глава Банка России подчеркнула, что инфляционные ожидания населения и бизнеса в РФ растут, чем дольше они остаются повышенными, тем более жесткая политика ЦБ понадобится.

