Президент России Владимир Путин поручил региональным властям ввести запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и ограничить работу общепита в вечернее и ночное время. Также губернаторам рекомендуется отправить в изоляцию невакцинированных граждан старше 60 лет.

Среди поручений президента работодателям — предоставить для вакцинации сотрудникам два выходных дня с сохранением зарплаты.

