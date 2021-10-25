В Государственном совете Татарстана выступили против переименования должности президента региона

На заседании Госсовета республики законопроект, по которому должность президента Татарстана должны переименовать просто в главу региона, назвали противоречащим Конституции. Местные чиновники призвали депутатов Госдумы не голосовать за этот документ, а к региональным властям обратились с просьбой не обсуждать его до тех пор, пока он не пройдет первое чтение в нижней палате парламента. Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму единороссами сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым с целью привести законодательство в соответствие с основным законом.

Эксперты РБК называют два варианта дальнейшего развития событий. Первый – в Госдуме просто отложат рассмотрение законопроекта, а второй – принудительно заставят регион согласиться исполнить предписания федерального центра. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что решение о том, как называть руководителя региона, должен принять народ Татарстана. А уже в конце сентября в Кремле отметили, что в России может быть только одна должность президента.

Татарстан является единственным регионом России, где должность высшего должностного лица называется президент.