Правительство РФ решило выделить 38,5 млрд рублей на помощь бизнесу, пострадавшему от ограничений

Правительство России решило выделить 38,5 млрд рублей на помощь бизнесу, пострадавшему в период введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

Бизнес сможет подавать заявки с 1 ноября, средства на счета начнут поступать с середины следующего месяца.

