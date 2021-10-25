Парламент Татарстана отказался поддержать законопроект о переименованим должности президента в республике

Парламент Татарстана отказался поддержать законопроект, который предусматривает переименование должности президента в республике. В Госсовете посчитали, что соответствующая норма противоречит основам конституционного строя России как демократического, федеративного, правового государства.

Татарстан – единственный российский регион, руководитель которого называется президентом. В остальных республиках используют наименование «глава».

