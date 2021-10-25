Четверть россиян, которые слышали о сериале «Игра в кальмара» поддерживают предложение запретить его показ в РФ

Четверть россиян, которые слышали о южнокорейском сериале «Игра в кальмара» поддерживают предложение запретить его показ в России, — показал опрос ВЦИОМа. Из них 40% считают вполне возможным, что отдельные сцены могут провоцировать жестокость и насилие в реальной жизни после просмотра. 57% считают это маловероятным.

В сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют, чтобы получить огромный денежный приз.

