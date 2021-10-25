Этот порядок будет действовать в период с 30 октября по 7-е ноября, которые объявлены нерабочими днями, — сообщил губернатор Михаил Развозжаев. Он сказал, что к сожалению, многие воспринимают эти дни как выходные и планируют отпуска, в том числе в Крыму и Севастополе.
Ситуация с коронавирусом на полуострове стала осложняться с середины сентября.
Власти Севастополя решили выставить на въезде в города блокпосты, на которых будут проверять сертификаты о вакцинации
Этот порядок будет действовать в период с 30 октября по 7-е ноября, которые объявлены нерабочими днями, — сообщил губернатор Михаил Развозжаев. Он сказал, что к сожалению, многие воспринимают эти дни как выходные и планируют отпуска, в том числе в Крыму и Севастополе.