В столице Судана продолжаются беспорядки. Центр города перекрыт

Это сообщает ТАСС, ссылаясь на российских дипломатов. Посольство при этом функционирует в штатном режиме.

После продолжавшихся нескольких недель протестов суданские военные минувшей ночью арестовали премьер-министра страны и нескольких чиновников. Генерал Абдель Фаттахаль-Бурхан объявил в Судане чрезвычайное положение

Сегодня в ходе протестов в Хартуме ранения получили не менее 12 демонстрантов.

