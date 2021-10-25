Гречка и ряд других круп могут подорожать в самое ближайшее время

Поставщики уведомили торговые сети о том, что ценники придется переписать. Как сообщает издание Коммерсант, из присланных ими писем следует, что дороже стала упаковка и само сырье. Гречка не уродилась в Алтайском крае – основном поставщике этой крупы. Из-за этого за нее просили 80 рублей за кило против 57 годом ранее. Государству пришлось ограничивать экспорт. В этом году посевные площади увеличились и гречки собрали больше, что может остановить рост цен. Тем не менее, гречка, равно как и овсянка, перловка и в меньшей степени, рис подорожэают. В среднем, придется платить на 15 процентов больше. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, государство задействует необходимый и уже отработанный комплекс мер по сдерживанию цен, но есть и объективные причины для роста цен, в частности инфляция.

В Министерстве сельского хозяйства уверяют, что дефицита по данным позициям в магазинах не будет.