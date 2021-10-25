Депутаты Госдумы потребовали от американской компании Google отображать Крым и Курильские острова как часть России

Об этом сообщил глава Комитета по безопасности Василий Пискарев. Сегодня он общался по видеосвязи с представителями руководства Google.

Пискарев отметил, что в Москве ждут восстановления аккаунтов телеканала RТ на немецком языке на YouTube, а также рассчитывают на включение компанией Google России в перечень стран, где нельзя ставить под сомнение итоги выборов.