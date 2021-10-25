На острове Пасхи прошло голосование об открытии его для туристов после почти 2 лет ограничений на въезд

Мнения по этому вопросу разделились.

Мы прожили почти 2 года без туристов, но дальше так существовать невозможно. Наша экономика просто не выдержит еще год. Мы снова должны открыть наши дома и сердца для путешественников из разных стран, разрешить приезжать на остров. Необходимо начать выстраивать заново туристическую отрасль, это вернет людям рабочие места и даст надежду на лучшее.

Остров Пасхи в последнее время жил почти в полной изоляции, которую нарушали только самолеты снабжения, регулярно летающие с материка.