Туроператоры наблюдают ажиотажный спрос на туры в Египет в период ноябрьских праздников

Как сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, прежде всего раскупаются дорогие объекты размещения. Несмотря на то, что египетские власти с прошлой недели отменили лимит загрузки отелей, доступных номеров будет недостаточно для покрытия спроса.