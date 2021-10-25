Туроператоры наблюдают ажиотажный спрос на туры в Египет в период ноябрьских праздников

Как сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, прежде всего раскупаются дорогие объекты размещения. Несмотря на то, что египетские власти с прошлой недели отменили лимит загрузки отелей, доступных номеров будет недостаточно для покрытия спроса.
2021-10-25T14:32:48+03:00
2021-10-25T15:03:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2925208-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3551498.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 25 октября 2021
Загрузка комментариев...