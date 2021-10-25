Правительство России не может остановить рост цен на продукты из-за давления мирового рынка, утверждают в Кремле

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские власти постоянно контролируют цены и пытаются не допустить резкого роста. Сегодня производители круп предупредили об увеличении стоимости на 10-20% гречки и овсянки. Об этом написала газета «Коммерсантъ».