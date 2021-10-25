В результате перестрелок в Судане погибло по меньшей мере 12 человек

В стране объявлено чрезвычайное положение.

На улицы Хартума после ареста военными ряда министров вышли тысячи человек, передает телеканал «Аш-Шарк». Люди стали поджигать покрышки, перекрывать улицы и скандировать лозунги в поддержку гражданских сил. Однако военные открыли огонь по демонстрантам, в результате свыше 10 человек пострадали, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Сейчас в столице не работает интернет, мобильная и даже стационарная связь, Хартум почти полностью парализован

На фоне происходящего глава Суверенного совета Абдель аль-Бурхан ввел чрезвычайное положение в ряде регионов страны, а происходящее назвал ответом армии на молодежную революцию. Он также распустил правящий в Судане суверенный совет и заявил, что военные останутся у власти, пока не будет сформировано новое гражданское правительство. Выборы планируется провести в 2023 году. В свою очередь министерство информации страны назвала заявления аль-Бурхана военным переворотом.

Обострение ситуации в Судане уже вызвало опасения ООН и Евросоюза. Там призывают освободить задержанных политиков и сесть за стол переговоров.