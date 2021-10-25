В России впервые в судебной практике удовлетворён иск о моральном вреде из-за публикации в Instagram

После развода жительница тюменской области обвинила бывшего супруга в том, что он не платит алименты и выселяет ее из квартиры вместе с детьми. Мужчина подал в суд и выиграл дело. Ответчицу обязали выплатить компенсацию пять тысяч рублей и опубликовать опровержение.