В России впервые в судебной практике удовлетворён иск о моральном вреде из-за публикации в Instagram

После развода жительница тюменской области обвинила бывшего супруга в том, что он не платит алименты и выселяет ее из квартиры вместе с детьми. Мужчина подал в суд и выиграл дело. Ответчицу обязали выплатить компенсацию пять тысяч рублей и опубликовать опровержение.
2021-10-25T14:05:49+03:00
2021-10-25T15:14:35+03:00
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14:05, 25 октября 2021
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