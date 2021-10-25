В Москве с сегодняшнего дня действуют новые ограничения

На удаленный режим работы переводятся 30% сотрудников компаний. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, а школы могут уйти на каникулы. Независимый демограф Алексей Ракша считает, что необходимо несколько недель жесткого локдауна, чтобы переломить ситуацию.

По оценке эксперта, серьезного спада заболеваемости в России еще не было. По официальным данным, за сутки от коронавируса умерли еще 1069 человек. Выявлено около 38 тысяч новых случаев ковида – это максимум с начала пандемии.

В министерстве здравоохранения считают, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не достиг пика. В группе высочайшего риска по развитию осложнений и неблагоприятным исходам люди старше шестидесяти лет. Кроме того, растет число детей и подростков, которые болеют в тяжелой форме, и их состояние требует госпитализации.