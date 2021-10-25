Президент России рекомендовал регионам закрыть на ночь кафе и рестораны

Об этом говорится в указе Владимира Путина.

После совещания с правительством, на котором было принято решение о нерабочих днях, президент дал поручения кабинету министров и региональным властям. Среди рекомендаций – запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и на работу кафе и ресторанов в ночное время – с 23 до 6 часов утра.

Кремль также настаивает на введении по всей России самоизоляцию для невакцинированных от коронавируса людей старше 60 лет. Работникам организаций, сделавших прививку, следует дать два выходных с сохранением зарплаты.

Еще одна мера – усиление противоэпидемического контроля на всех видах транспорта и в места массового пребывания людей.

Правительству поручено кратно увеличить объемы тестирования и нарастить темпы вакцинации.

Путин также поручил обеспечить организацию допуска в ряд организаций только по сертификату о вакцинации. Перечень организаций определит правительство.