Главный инфекционист минздрава: пик заболеваемости из-за распространения коронавируса осенью еще не достигнут

В интервью «Интерфаксу» Владимир Чуланов считает, что это связано с доминированием дельта-штамма, который является очень заразным. Из-за этого выросло количество детей и подростков, у которых вирус приводит к осложнениям, требующим госпитализации.

За минувшие сутки в России выявили почти 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это новый максимум с начала пандемии.