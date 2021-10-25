Не менее двенадцати человек получили ранения в столице Судана после того, как военные открыли огонь по демонстрантам

Протестующие пытались приблизиться к штаб-квартире армии Судана. Тысячи местных жителей вышли на улицы Хартума в знак протеста против попытки военных захватить власть в стране. Минувшей ночью был задержан премьер-министр Судана и несколько членов правительства.
2021-10-25T13:31:36+03:00
2021-10-25T13:45:34+03:00
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13:31, 25 октября 2021
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