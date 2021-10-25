Нелегальные мигранты вновь пытались пересечь польскую границу со стороны Белоруссии

В выходные было зафиксировано сразу две попытки силового пресечения границы, говорится в сообщении Пограничной стражи Польши. Нелегалы, объединившись в группу из 60-70 человек, бросали в солдат камни и ветки. В результате мигрантам не удалось попасть на территорию страны, однако пострадали два пограничника. Их пришлось госпитализировать.

Это не единственные попытки за выходные. В общей сложности пограничникам удалось остановить больше полутысячи беженцев, около 20 нелегалов из Сирии, Ирака и Палестины задержаны.

Ситуация на границе с Белоруссией обострилась после того, как Минск заявил о намерении перестать сдерживать поток мигрантов в страны ЕС. Латвия, Литва и Польша стали все чаще сообщать о росте числа задержанных нелегалов.

По данным польских властей, с начала года пересечь польско-белорусскую границу пытались больше 23 тысяч мигрантов. В последние месяцы на контрольных пунктах дежурит армия.