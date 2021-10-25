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13:04, 25 октября 2021

В центре Москвы автомобиль протаранил киоск и ресторан. Водитель госпитализирован

Авария произошла около 10 утра возле метро Баррикадная напротив входа в Зоопарк. Hundai обогнала в правом ряду на большой скорости поток машины, проскочила перекресток, снесла уличный киоск и въехала багажником на крыльцо итальянского ресторана, после чего остановилась.
Судя по кадрам с камер наружного наблюдения, прохожих от столкновения спасли доли секунды и быстрая реакция. Некоторые прохожие успели отпрыгнуть, один из них на время застыл после того, как перед ним промчалась иномарка. Они за медпомощью не обращались. Развалившийся на части киоск не работал.
Находившегося за рулем мужчину госпитализировали. У него сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос, сообщает телеканал RT. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Место аварии огорожено лентой. На плитке возле ресторана лежат осколки стекол и детали машины.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.


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