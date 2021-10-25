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13:03, 25 октября 2021

По данным источников ТАСС, в Москве пропала известная актриса 81-летняя Светлана Светличная

фото: Андрей Гордев/Ведомости/ТАСС
фото: Андрей Гордев/Ведомости/ТАСС

Она не выходит на связь уже несколько дней. Полиция ведет поиски. В столичном управлении МВД подтвердили, что вчера поступило заявление от родственников. По этому факту проводится проверка. Между тем, сын Алексей Ивашов сообщил изданию Gazeta.ru, что в полицию не обращался, так как с матерью не общается.
В подобных случаях поиски нужно начинать незамедлительно, рассказал в эфире Эха координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.
Леонов уточнил, что в отряд заявка на поиск Светланы светличной пока не поступала. 


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