Президент Владимир Путин поручил губернаторам закрыть все ночные заведения и запретить развлекательные мероприятия

Список поручений сформирован по итогам совещания с правительством. Также Путин потребовал кратно увеличить объемы тестирования на коронавирус, нарастить темпы вакцинации, особенно людей старше шестидесяти лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Ранее было объявлено о «нерабочих днях» в стране с 30-го октября по 7-ноября. Некоторые регионы ввели «нерабочие дни» с сегодняшнего дня.