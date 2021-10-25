Президент Владимир Путин поручил губернаторам закрыть все ночные заведения и запретить развлекательные мероприятия

Список поручений сформирован по итогам совещания с правительством. Также Путин потребовал кратно увеличить объемы тестирования на коронавирус, нарастить темпы вакцинации, особенно людей старше шестидесяти лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Ранее было объявлено о «нерабочих днях» в стране с 30-го октября по 7-ноября. Некоторые регионы ввели «нерабочие дни» с сегодняшнего дня.
2021-10-25T13:01:30+03:00
2021-10-25T13:23:56+03:00
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13:01, 25 октября 2021
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