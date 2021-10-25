Заявки в «Лизу Алерт» по поводу пропажи актрисы Светличной пока не поступало

Заявки в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» по поводу пропажи актрисы Светланы Светличной пока не поступало. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Лизы Алерт» Олег Леонов.

«По данному поиску у нас заявки нет», — сказал он.

При это О.Леонов подчеркнул важность скорейшего обращения в полицию по факту пропажи человека. «Как только человек пропадает, надо как можно раньше обратиться в полицию и передать заявку в поисково-спасательных целях. Время играет очень важную роль. Каждый час на счету. Как только человек пропал, не надо ждать трех дней или еще чего-то, надо сразу подать заявление в полицию. Потом идет работа по распространению ориентировок и так далее. Пока нет заявки, работы не ведутся», — заключил он.

Ранее стало известно, что в полицию обратился сын артистки Алексей — он сообщил, что Светличная не выходит на связь уже несколько дней. При этом женщина страдает деменцией, что может усугубить ситуацию.

Вчера в полицию повторно обратилась родственница 81-летней артистки. Она сообщила, что Светличной нет по домашнему адресу на Погонном проезде с середины прошлой недели. Полиция начала проверку.

Вместе с тем друг Светличной, актер Иван Николаев завил, что она не пропала, а переехала ближе к родственникам, о чем не хочет общаться со СМИ.