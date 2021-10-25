Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов назвал делом техники снятие санкций с талибов

Движение «Талибан»* признано террористическим и запрещено в России. По словам Кабулова, позиция Москвы о возможном исключении талибов из списка террористических организаций разделяется в ООН, но решение должен принять Совет безопасности.
2021-10-25T12:34:25+03:00
2021-10-25T12:54:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2925154-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3551428.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:34, 25 октября 2021
Загрузка комментариев...