Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет 28-го октября на Богословском кладбище

Это сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии «Ленфильм». Народный артист России Александр Рогожкин умер 23-го октября после продолжительной болезни. Ему было 72 года. Массовому зрителю Рогожкин известен как режиссер фильма «Особенности национальной охоты» и телесериала «Улица разбитых фонарей».