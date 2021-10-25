В Крыму соблюдение коронавирусных ограничений проверяют мобильные группы, в состав которых входят полицейские

Это сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. По его словам, речь идет о соблюдении социальной дистанции, масочного режима, наличии сертификата о вакцинации и специального цифрового кода. Без пропусков в Крыму нельзя забронировать номер и заселиться в санатории, посещать общепит, кинотеатры и музеи.