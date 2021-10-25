В Кремле считают достаточными меры поддержки населения и бизнеса на данном этапе пандемии коронавируса — Песков

В Кремле считают достаточными меры поддержки населения и бизнеса на данном этапе пандемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«На данном этапе – да. Но еще раз повторяю: работает целый ряд способов поддержки и бизнеса, и населения. Существует целый набор, целый перечень методов поддержки граждан. Это точечная поддержка. Прежде всего, это у кого есть дети, неполные семьи. Все эти методы поддержки работают. Они в силе. И они были введены именно в связи с тем, что возникла серьезная ситуация, сложная ситуация, вызванная ковидом», — отметил он.

Д.Песков добавил, что «ситуация самым внимательным образом мониторится и в администрации, и в кабинете министров». «Потому что понятно, что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться», — заключил он.