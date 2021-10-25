Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе Sotheby’s почти за полтора миллиона долларов

Кроссовки знаменитого американского баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе Sotheby’s почти за полтора миллиона долларов.

Новым владельцем пары с автографом Джордана стал коллекционер Ник Фиорелла. Nike разработала эти кроссовки специально для баскетболиста. Он впервые вышел в них на площадку в 1984-м году.