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12:06, 25 октября 2021

Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе Sotheby’s почти за полтора миллиона долларов

Кроссовки знаменитого американского баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе Sotheby’s почти за полтора миллиона долларов.
Новым владельцем пары с автографом Джордана стал коллекционер Ник Фиорелла. Nike разработала эти кроссовки специально для баскетболиста. Он впервые вышел в них на площадку в 1984-м году. 


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