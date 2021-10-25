Петербургские полицейские избили и задержали фанатов московского «Спартака»

Это случилось после того, как болельщики попытались покинуть стадион в середине матча.

Пятеро фанатов красно-белых провели несколько часов в отделении полиции в Петербурге. У одного из болельщиков была разбита голова, однако медицинскую помощь ему так и не оказали. Об этом изданию «Спортс.ру» рассказали сами задержанные. По их словам, они около полутора часов провел в автозаке, только после этого их доставили в отдел полиции на Петроградской стороне. Сам конфликт начался накануне вечером: около ста болельщиков «Спартака» попытались покинуть стадион в конце первого тайма, когда поняли, что шансов на победу у столичной команды практически нет. Проходу фанатов помешали полицейские и сотрудники ОМОНа: после короткой перепалки они пустили в ход дубинки и электрошокеры. В пресс-службе «Спартака» уже назвали действия силовиков необоснованными. Сейчас клуб выясняет все обстоятельства происшествия.

Матч «Зенит» — «Спартак» прошел вчера вечером в рамках Российской премьер-лиги. Встреча закончилась победой петербургской команды с разгромным счетом 7:1.