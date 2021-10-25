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12:01, 25 октября 2021

Президент Владимир Путин поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Речь идет о целом комплексе противоэпидемиологических мероприятий, говорится в поручении президента на сайте Кремля. Так, губернаторы обязаны обеспечить не только соблюдение масочного режима, но и социальной дистанции. Также меры безопасности будут усилены на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном и автомобильном. Первый доклад на этот счет президенту должен быть предоставлен до 30 ноября, и в дальнейшем — ежемесячно. В поручении президента также говорится, что необходимо отправить на удаленку невакцинированных пенсионеров старше 60-ти лет, запретить развлекательные мероприятия и ограничить работу общепита в ночное время.
Вместе с тем за последние сутки в стране зафиксированы максимальные с начла пандемии почти 38 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. 1069 граждан скончались.

Ранее президент Владимир Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября, однако в ряде регионов они начались уже сегодня. Это, уверен глава государства, поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию. В Москве работодатели должны перевести на удаленный режим до 30% сотрудников. Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. 


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