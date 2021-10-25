Менеджер Светланы Светличной утверждает, что актриса никуда не пропадала и не переезжала

Она не выходит на связь по причине возраста, сообщает РБК. По данным «Московского комсомольца», родственники 81-летнней актрисы обратились в полицию в связи с тем, что уже несколько дней не могут до нее дозвониться. Знакомые актрисы утверждали, что в последнее время у нее начались проблемы с памятью.
2021-10-25T11:39:08+03:00
2021-10-25T11:45:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:39, 25 октября 2021
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