Менеджер Светланы Светличной утверждает, что актриса никуда не пропадала и не переезжала

Она не выходит на связь по причине возраста, сообщает РБК. По данным «Московского комсомольца», родственники 81-летнней актрисы обратились в полицию в связи с тем, что уже несколько дней не могут до нее дозвониться. Знакомые актрисы утверждали, что в последнее время у нее начались проблемы с памятью.