В РФ за сутки выявлены максимальные за пандемию более 37,9 тыс. новых случаев COVID-19 — оперштаб

В Москве 7 тыс. 778 новых заболевших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 тыс. 930 случаев, это новый антирекорд за пандемию, умерли за сутки 1 тыс. 069 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 387 (9,0%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в РФ вновь выявлено максимальное за пандемию число новых заражений, которое более чем на 2 тыс. больше, чем накануне в воскресенье, когда сообщалось о 35 тыс. 660 заболевших.

Лидером среди регионов является Москва, здесь за сутки зафиксировано 7 тыс. 778 случаев коронавируса, за ней следует Московская область — 3 тыс. 127 заболевших, это новый антирекорд за пандемию. В Санкт-Петербурге выявили 2 тыс. 693 новых случая COVID-19.